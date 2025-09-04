صور.. مصرع وإصابة العشرات في حادث قطار بموقع سياحي شهير بالبرتغال

القاهرة- مصراوي

كشفت أشعة الصباح الأولى في مدينة لشبونة البرتغالية عن الحطام المتناثر لقطار "جوريا" الجبلي المميز بلونه الأصفر، بعد أن خرج عن مساره وتحطم يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وإصابة 21 آخرين.

منذ عام 1885، ظل هذا القطار الجبلي ينقل السكان المحليين والزوار لمسافة بضع مئات الأمتار صعودًا وهبوطًا في شارع مرصوف شديد الانحدار، يربط بين ساحة "ريستاورادوريس"، وهي ساحة صاخبة تخلّد استقلال البرتغال عن إسبانيا، ومنطقة "بايرو ألتو".

لكن يوم الأربعاء، ومع بداية ساعة الذروة المسائية، خرجت إحدى العربتين عن مسارها وانحدرت بسرعة إلى أسفل الشارع قبل أن تتحطم في أحد المباني، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات جهود إنقاذ محمومة، حيث جرى سحب بعض الركاب من إحدى العربات المحطمة، بينما تسلق آخرون من نوافذ عربة أخرى أسفل السكة وسط دخان كثيف.

وقد انتشل ضابط شرطة طفلًا ألمانيًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات من بين الحطام. بينما توفي والد الطفل في الحادث وتبقى والدته في حالة حرجة، وفق ما أفادت به شبكة CNN البرتغالية.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو، بعد ظهر الخميس، إن الحادث أسفر عن مقتل 16 شخصًا، بعدما كانت السلطات قد أعلنت سابقًا عن وفاة 17.

يمكن للقطار الجبلي "جوريا" أن يحمل أكثر من 40 راكبًا، ويتكون من عربتين متصلتين بكابل فولاذي، بحيث تعمل كل عربة كوزن معاكس للأخرى.

وقالت إحدى الشاهدات إنها رأت إحدى العربات "تهبط بسرعة كبيرة" و"بلا مكابح".

وأضافت: "اصطدمت بالمبنى بقوة هائلة وتفككت مثل صندوق من الكرتون"، بحسب ما قالت لقناة SIC البرتغالية.

وقالت فرق الطوارئ إن جميع الضحايا تم إخراجهم من بين الحطام في غضون ساعتين فقط، بمشاركة العشرات من أفراد الإنقاذ في الموقع.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال اتحاد العمال SITRA إن أحد أعضائه كان من بين القتلى.

وتقول السلطات المحلية إنه من المبكر تحديد سبب الحادث.

لكن فوج إطفاء لشبونة أفاد بأن كابلًا انفصل على طول الخط، مما تسبب في فقدان القطار السيطرة واصطدامه بأحد المباني المجاورة، وفقًا لصحيفة Observador البرتغالية.

ومع اتضاح حجم الكارثة، استيقظت البرتغال يوم الخميس، على إعلان الحكومة ثلاثة أيام حداد وطني.

وتضمن التعليق إلغاء مهرجان الكتاب في قصر بيليم، والذي كان من المقرر أن يستمر من الخميس إلى الأحد ويشمل توقيع كتب وحفلات موسيقية وألعاب.

وقدّم الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا تعازيه للعائلات المتضررة من الحادث، الذي وصفه عمدة لشبونة كارلوس مويداس بأنه "مأساة لم نشهد مثلها من قبل".

كما أرسلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعازيها، بينما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه "مصدوم من الحادث المروع".

وقرر مجلس مدينة لشبونة تعليق تشغيل عربات الترام الأخرى في المدينة وأمر بإجراء فحوصات فورية، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويجري محققو الشرطة فحص الموقع، بينما أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق رسمي، كما هو معتاد في حوادث النقل العام.

ويأتي ذلك بعد حادث آخر على نفس الخط في مايو 2018، حين خرجت إحدى العربات عن مسارها بسبب عيوب في صيانة عجلاتها، وفق ما ذكرت رويترز. لم يسفر ذلك الحادث عن قتلى.

يُذكر أن لشبونة استقبلت حوالي 8.5 مليون سائح العام الماضي، وعادة ما تصطف طوابير طويلة من الناس لتجربة الرحلة القصيرة لقطار "غوريا".

وقد صُنّف القطار الجبلي كأثر وطني، حيث يستقله نحو ثلاثة ملايين راكب سنويًا، وفق مسؤولي السياحة.