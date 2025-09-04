إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الحوثيين بـ"الضربات العشر"

03:06 م الخميس 04 سبتمبر 2025

وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تل أبيب- (د ب أ)

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الحوثيين في اليمن بمواصلة الضربات ضدهم، وذلك بعد هجوم صاروخي جديد شنته الجماعة المدعومة من جانب إيران.

وعن هذه الضربات، كتب كاتس على منصة "إكس" اليوم الخميس: "ضربة الظلام، ضربة الإبكار - سنكمل جميع الضربات العشر".

وبحسب الكتاب المقدس، أصيب فرعون مصر بالضربات العشر بعد رفضه تحرير بني إسرائيل من العبودية، وهي سلسلة من الكوارث والأحداث المأساوية التي أنزلها الرب على المصريين، بحسب كما ورد في العهد القديم (سفر الخروج).

وتم إطلاق صاروخ آخر من اليمن على إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وهو الثالث خلال أقل من 24 ساعة. وبحسب الجيش الإسرائيلي، سقط الصاروخ "في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية".

يسرائيل كاتس الحوثيين الضربات العشر
