اشعلت صواعق من البرق حرائق غابات اجتاحت أجزاء من مقاطعتين بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما اضطر السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء واسعة النطاق.

واجتاحت النيران جزءا من بلدة تعدين قديمة كانت موطنا للآلاف من المهاجرين الصينيين.

ووفقا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، فإن ألسنة اللهب التي أججتها الرياح من نحو 20 حريقا منفصلا أتت على مساحة بلغت أكثر من 13 ألف فدان من العشب الجاف والنباتات والأخشاب، منذ أن أشعلت عاصفة رعدية الحرائق يوم الثلاثاء، وفقا للغد.

ولحقت أضرار بالغة بقرية تشاينيز كامب النائية جراء أحد الحرائق، إذ يعيش بها أقل من 100 شخص وتقع على السفح الغربي لجبال سييرا نيفادا بمنطقة جولد كانتري في كاليفورنيا.

ودمر الحريق عشرات المنازل بداخل القرية وحولها، وهي بقايا منطقة لاستخراج الذهب واستقر بها آلاف العمال الصينيين في منتصف القرن التاسع عشر.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة جيمي وليامز، إن الحرائق اجتاحت مبنيين تاريخيين، من بينهما محطة قديمة لعربات النقل ومقبرة على قمة تل لكنها لم تمس كنيسة شُيدت في عام 1854.

وأضافت أن 3 مبان من المعالم الشهيرة نجت من الحريق أيضا، وهي متجر وحانة تشاينيز كامب ومكتب البريد في القرية ومدرسة عامة ذات طراز معماري آسيوي.

وقالت الإدارة إن أوامر الإخلاء صدرت للقرية بأكملها بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى في بلدتي توالامي وكالافيراس، إذ يحاول فريق قوامه أكثر من 600 رجل إطفاء احتواء الحرائق.