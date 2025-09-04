إدارة ترامب تُنهي وضع الحماية المؤقت للمهاجرين الفنزويليين



وكالات

تحركت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، لإنهاء وضع الحماية المؤقت للمهاجرين الفنزويليين الذي طبقته الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وقالت الوزارة، إن فنزويلا لم تعد تستوفي متطلبات وضع الحماية.

ويتأهل لوضع الحماية المؤقت الأشخاص الذين تشهد بلادهم كوارث طبيعية أو صراعا مسلحا أو حدثا استثنائيا، ويوفر للمهاجرين المؤهلين تصريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان: " عند الأخذ في الاعتبار السلامة العامة والأمن القومي وعوامل الهجرة وسياسة الهجرة والاعتبارات الاقتصادية والسياسة الخارجية، يتضح أن السماح للفنزويليين بالبقاء في الولايات المتحدة ليس من مصلحة البلاد".

ووفقا لبيانات نشرتها خدمة الأبحاث التابعة للكونجرس في ديسمبر، فإن أكثر من 256 ألف فنزويلي حصلوا على وضع الحماية بموجب تصنيف عام 2021.

ومن المقرر أن ينتهي سريان التصنيف في 10 سبتمبر، وفقا لما ذكرته الغد.

واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى خطواتها نحو إلغاء وضع الحماية المؤقت للفنزويليين في فبراير بعد أقل من شهر من عودة ترامب للبيت الأبيض.

وعلى الرغم من رفض محكمة اتحادية لهذه الخطوة في مارس، فإن المحكمة العليا سمحت للحكومة بالبدء في عمليات الترحيل.

وقضت محكمة استئناف الشهر الماضي بأن إدارة ترامب تصرفت على الأرجح بشكل غير قانوني عندما ألغت وضع الحماية من الترحيل لنحو 600 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة منذ ولاية الرئيس الديمقراطي السابق بايدن.