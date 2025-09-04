

وكالات

علقت إسرائيل بعد عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحركة حماس، ورد الأخيرة بخصوص قطاع غزة.

ورد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على إعلان حماس، أن الحركة لا تزال تخادع وتنطق بكلام فارغ، لكنها ستدرك قريبا أن عليها الاختيار بين خيارين: إما قبول شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع السلاح، أو أن تُصبح غزة مثل رفح وبيت حانون، وفق كلامه.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يستعد بكامل قوته، وفقا للعربية.

في سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ردا على إعلان حماس، بأن هذه محاولة أخرى من حماس لا جديد فيها.

وتابع أنه يمكن أن تنتهي الحرب فورا وفقا للشروط التي وضعها الكابنيت، بينها إطلاق سراح جميع الرهائن، نزع سلاح حماس، نزع سلاح القطاع، وسيطرة أمنية إسرائيلية على غزة مع تشكيل حكومة مدنية بديلة لا تُهدد إسرائيل، بحسب البيان.

ورأى أن هذه الشروط وحدها كفيلة بمنع حماس من إعادة التسلح وتكرار ما حدث بـ7 أكتوبر مرارا وتكرارا كما وعدت، وفق زعمه.

وأتت كل هذه التطورات بعدما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حماس بتسليم الرهائن الإسرائيلين العشرين بشكل فوري، مقابل إنهاء فوري للحرب.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "أخبروا حماس أن تعيد فورا جميع الرهائن العشرين ليس 2 أو 5 أو 7، وسيتغير كل شيء بسرعة"، مضيفاً "ستنتهي الحرب".

ورأى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن رد حماس على عرض الإفراج عن الجميع "إيجابيا".

كانت حركة حماس قد قالت الأربعاء، أعلن عن استعدادها لإبرام صفقة شاملة في قطاع غزة المحاصر، مؤكدة في بيان، أنها مستعدة لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.