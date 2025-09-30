شركة ريبوك الأمريكية تتراجع عن إزالة شعارها من قميص المنتخب الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تراجع شركة ريبوك الأمريكية للمستلزمات والملابس الرياضية عن قرارها بإزالة شعارها من قميص المنتخب الإسرائيلي.

أوضح متحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أن القرار جاء بعد محادثات ثلاثية بين شينو زواريتس رئيس الاتحاد، وشركة ريبوك والشركة المرخصة محليا، وأضاف المتحدث "شعار الشركة سيبقى موجودا على قمصان منتخبنا خلال المباريات الدولية، كما كان من قبل".

وكان الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن شركة ريبوك تريد إزالة الشعار، وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن الشركة الأمريكية استجابت لتهديدات المقاطعة الصادرة عن حركة المقاطعة التي تطالب بسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

وتواجه إسرائيل موجة متصاعدة من العزلة الدولية في مجالات عديدة مثل الرياضة والثقافة والعلوم، غضبا من عدوانها الغاشم على قطاع غزة.

وتصاعدت المظاهرات المؤيدة لفلسطين خلال سباق إسبانيا للدراجات، وظهرت مطالبات بحرمان الفرق الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الدولية.

ويستعد المنتخب الإسرائيلي لمباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم أمام النرويج وإيطاليا يومي 11 و14 أكتوبر.