نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد لعملية إنقاذ وتبادل الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وتبدأ المشاهد، بالتصريحات الأخيرة للجندي الأمريكي التي قال فيها إنها سيعود للانضمام إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي للقتال في غزة، إذ تساءلت: "ستعود للجيش الذي حاول قتلك مرات عدة ونحن من قمنا بحمايتك".

"هل تتذكر؟".

واسترجعت المشاهد محاولات عناصر المقاومة لإنقاذ عيدان ألكسندر من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت غزة، وبيّنت قيامهم بتقديم الإسعافات اللازمة له.

كذلك، تضمنت الشاهد لحظات ما قبل الإفراج عن الجندي الأمريكي الإسرائيلي، حيث قال وهو مبتسم: "اليوم.. يوم سعيد جدا، سأغادر غزة"، قبل تسليمه إلى فريق الصليب الأحمر الدولي.

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، قال الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي أطلق سراحه من غزة عبر صفقة منفصلة، إنه ينوي العودة إلى إسرائيل الشهر المقبل والانضمام إلى قوات الاحتلال العالمة في القطاع.

وخلال فعالية لمنظمة "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" الأمريكية، صرّح ألكسندر بأنه سيعود إلى إسرائيلي الشهر المقبل للانضمام إلى جيش الاحتلال، مضيفا "سأخدم يفخر إلى جانب إخوتي، قصتي لا تنهي بالنجاة بل تستمر بالخدمة".

وكان ألكسندر البالغ من العمر 21 عاما والذي نشأ في أمريكا، انتقل إلى إسرائيل بمفرده وهو في الـ18 للالتحاق بلواء جولاني في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تأسره حماس خلال عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023 من إحدى القواعد قرب غزة.

وفي مايو الماضي، أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية سراح ألكسندر، بعد مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأمريكية، بعد أن قضى 584 يوما أسيرا في القطاع.

