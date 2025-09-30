بريطانيا تفرض عقوبات على شركات إيرانية ذات صلة بالبرنامج النووي

لندن- (د ب أ)

فرضت بريطانيا عقوبات على 71 فردا ومنظمة إيرانية ذات صلة بالبرنامج النووي الإيراني في ظل مخاوف من قيامها بتطوير أسلحة نووية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هذا القرار يأتي بعد إجراء اتخذته كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في أغسطس الماضي بإحياء عقوبات أممية على إيران ، بعد جهود لاستئناف المباحثات الدبلوماسية المتوقفة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن حزمة العقوبات التي تستهدف مؤسسات مالية إيرانية وشركات طاقة " ترسل رسالة واضحة " لطهران مفادها أن بريطانيا " سوف تستمر في اتخاذ كل خطوة ضرورية لمنع إيران مطلقا من تطوير سلاح نووي".

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، ولكنها قامت بتخصيبه لمستويات تتجاوز الحد المسموح به لأغراض الطاقة النووية المدنية، فيما يعد انتهاكا لاتفاق مع الدول الغربية، تم التوصل إليه عام 2015.