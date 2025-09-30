إعلان

بريطانيا تفرض عقوبات على شركات إيرانية ذات صلة بالبرنامج النووي

كتب : مصراوي

04:18 م 30/09/2025

بريطانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن- (د ب أ)

فرضت بريطانيا عقوبات على 71 فردا ومنظمة إيرانية ذات صلة بالبرنامج النووي الإيراني في ظل مخاوف من قيامها بتطوير أسلحة نووية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هذا القرار يأتي بعد إجراء اتخذته كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في أغسطس الماضي بإحياء عقوبات أممية على إيران ، بعد جهود لاستئناف المباحثات الدبلوماسية المتوقفة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن حزمة العقوبات التي تستهدف مؤسسات مالية إيرانية وشركات طاقة " ترسل رسالة واضحة " لطهران مفادها أن بريطانيا " سوف تستمر في اتخاذ كل خطوة ضرورية لمنع إيران مطلقا من تطوير سلاح نووي".

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، ولكنها قامت بتخصيبه لمستويات تتجاوز الحد المسموح به لأغراض الطاقة النووية المدنية، فيما يعد انتهاكا لاتفاق مع الدول الغربية، تم التوصل إليه عام 2015.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بريطانيا البرنامج النووي الإيراني عقوبات على شركات إيرانية عقوبات أممية على إيران

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر: سعر موحد للكيلووات بالعدادات الكودية من بداية الاستهلاك بهذه المباني
تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم