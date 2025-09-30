انتحار سفير جنوب أفريقيا في باريس من الطابق 22 "تفاصيل"

انتهت مأساة اختفاء سفير جنوب أفريقيا في فرنسا، نكوسيناثي إيمانويل مثيثوا، بعد أن تم العثور عليه ميتًا اليوم الثلاثاء، عقب اختفائه أمس الإثنين.

وأفادت المصادر، بأن السفير انتحر بالقفز من الطابق 22 من فندق حياة، بوابة مايو، في الدائرة السابعة عشرة بالعاصمة الفرنسية. وقد أكد مكتب المدعي العام في باريس هذه المعلومات لصحيفة 20 Minutes الفرنسية.

وأوضح مكتب المدعي العام أن "القاضي المناوب توجه إلى مكان الحادث"، مشيرًا إلى فتح تحقيق تولته فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص التابعة للشرطة القضائية.

وتم الإبلاغ عن اختفاء السفير، يوم الإثنين بعد الظهر حوالي الساعة 15:00 بواسطة زوجته، بعد أن تلقت رسالة مقلقة منه.

ووفقًا للمعلومات، كان آخر تحديد لموقع هاتفه في غابة بولون، ولم تتمكن كلاب وحدة الشرطة المتخصصة في تتبع الروائح المرسلة إلى المكان من العثور على أثره.

وكان نكوسيناثي إيمانويل مثيثوا قد تم تعيينه سفيرًا لجنوب أفريقيا في فرنسا في فبراير من العام الماضي، وعمل أيضًا مندوبًا دائمًا لجنوب أفريقيا لدى اليونسكو بعد مسيرة سياسية طويلة استمرت لعقود.