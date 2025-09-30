بروكسل- (د ب أ)

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته اليوم الثلاثاء إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير حماية أفضل للمجال الجوي للدول الحلفاء، بعد سلسلة من اختراقات المجال الجوي وتحليق الطائرات المسيرة.

وقال روته هو يتحدث بجانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع مفاوضي الاتحاد الأوروبي" علينا أن نحافظ على أمان أجوائنا".

وأضاف روته " لقد رأينا خلال الأسابيع الماضية ما الذي حدث مع الطائرات المسيرة في بولندا، مقاتلات ميج-31 في استونيا، وأيضا ما يحدث حاليا في الدنمارك".

وكانت مقاتلات روسية قد دخلت مطلع هذا الشهر المجال الجوي لإستونيا، بعد اختراق عدد كبير من الطائرات المسيرة الروسية للمجال الجوي البولندي. كما أعاق تكرار مشاهدة الطائرات المسيرة في الدنمارك حركة المرور الجوية الدنماركية.

وقال روته" في الدنمارك، نواصل تقييم ما الهدف وراء ذلك، ولكن عندما يتعلق الأمر ببولندا واستونيا، من الواضح أنهم الروس. مع ذلك، نحن نقيم ما إذا كان الأمر متعمدا أم لا. ولكن حتى إذا لم يكن متعمدا، فهي خطوة متهورة وغير مقبولة".

وذكر روته مجددا فكرة بناء ما يطلق عليه جدار الطائرات بدون طيار لتقديم حماية أفضل للمجال الجوي الأوروبي، واصفا إياها بأنها " تأتي في الوقت المناسب وضرورية".

وأضاف روته " لا نستطيع أن ننفق ملايين اليورو أو الدولارات على صواريخ لإسقاط طائرات مسيرة، تكلف بضعة الآلاف من الدولارات".

ومن المرجح أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي المقرر أن يجتمعوا غدا الأربعاء في كوبنهاجن المبادرة، التي تروج لها فون دير لاين.

وتعهدت فون دير لاين باتخاذ" إجراءات فورية لإنشاء حائط الطائرات المسيرة".

وقالت" يتعين على أوروبا تقديم رد قوي وموحد على خروقات الطائرات المسيرة الروسية لحدودنا".