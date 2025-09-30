سموتريتش ينتقد خطة ترامب لإنهاء حرب غزة: "فشل سياسي مدوّ"

وكالات

انتقد وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووصف سموتريتش، الخطة في منشور مطول على صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، بأنها "فشل سياسي مدوّ وإغفال... عن كل دروس هجوم السابع من أكتوبر"، وفق تعبيره.

وقال وزير المالية الإسرائيلي: "في تقديري، سينتهي الأمر أيضًا بالدموع.. وسيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى". مشيرًا إلى أن مناقشات موسعة ستجرى لاحقًا حول الخطة.

יש לי הרבה מה לומר, ואעשה זאת בע"ה לאחר שורת התייעצויות שאקיים היום. אבל יש דבר אחד שכבר אפשר לומר, וסליחה מראש על השבתת השמחה והראיה המפוכחת של המציאות:



לחזור אחרי ה- 7 לאוקטובר ואחרי שנתיים של מסירות וגבורה והקרבה של עם של אריות, עם מחירים כואבים ועם הישגים דרמטיים ברוך השם… — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) September 30, 2025

وجاء ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووصفها بأنها "خطوة حاسمة" نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.