

وكالات

دعا السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، حركة حماس، إلى قبول خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، معربا عن أمله في رؤية شرق أوسط جديد يحتضن التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة.

وكتب جراهام في حسابه على منصة "إكس": "آمل بشدة أن توافق حماس على اقتراح الرئيس ترامب لإنهاء الصراع في غزة، والذي يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن".

أضاف: "أما بالنسبة لشرق أوسط جديد يحتضن التطبيع بين إسرائيل والمنطقة، فأتمنى أن يأتي ذلك اليوم"، وفقا لروسيا اليوم.

واعتبر جراهام، أن التطبيع في الشرق الأوسط لن يكون ممكنا بوجود حزب الله، قائلا: "لا يمكن التطبيع في الشرق الأوسط إلا بإبعاد حزب الله عن طاولة المفاوضات".

وأضاف: "لا يمكن لشرق أوسط أن يكون طبيعيا بوجود حزب الله، لأن هذا الحزب هو جماعة إرهابية متعصبة دينيا، يدها ملطخة بدماء الأمريكيين، وهي ملتزمة بتدمير إسرائيل".

واختتم السيناتور الأمريكي منشوره مخاطبا دول المنطقة: "إذا كنتم تريدون التطبيع، فانزعوا سلاح حزب الله بطريقة أو بأخرى".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عن خطة شاملة مكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، والتي أطلق عليها اسم "خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة".