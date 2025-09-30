فنزويلا تلوح بإعلان حالة الطوارئ تحسبًا لضربة أمريكية



وكالات

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه مستعد لإعلان حالة الطوارئ تحسّبا لما أسماه "عدوانا أمريكيا"، وذلك بعد سلسلة ضربات أمريكية على زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات من فنزويلا، وفق ما أعلنته نائبته ديلسي رودريجيز.

وقالت رودريجيز لدبلوماسيين أجانب، إن مادورو وقع مرسوما يمنحه "صلاحيات خاصة" بصفته رئيس الدولة للتصرف في مسائل الدفاع والأمن في حال "تجرّأت الولايات المتحدة على مهاجمة وطننا"، بحسب تعبيرها.

وأعربت عن ثقتها بأن الفنزويليين سيقفون صفا واحدا خلف مادورو إذا وقع هجوم أمريكي.

وقالت إن فنزويلا موحدة في الدفاع عن وطننا، مضيفةً: "لن نتخلى أبدا عن وطننا".

لكن مصدرا حكوميا أفاد وكالة الأنباء الفرنسية، أن مادورو لم يوقع المرسوم بعد، إذ قال المصدر مشترطا عدم الكشف عن هويته: "لقد عرضت نائبة الرئيس الوثيقة لإظهار أن كل شيء جاهز وأن الرئيس يمكنه إصدار المرسوم في أي وقت".

يذكر أن فنزويلا في حال تأهب قصوى على خلفية انتشار عسكري أمريكي قرب سواحل البلاد.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 8 سفن حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب بحر الكاريبي في إطار خطة لمكافحة تهريب المخدرات.

ودمّرت القوات الأمريكية على الأقل ثلاثة زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات في بحر الكاريبي في الأسابيع الأخيرة، وقتلت 14 شخصاً اتهمتهم بالتورط بهذا النشاط.

ويدرس مسؤولون عسكريون أمريكيون حاليا خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل حدود فنزويلا، وفقا للعربية.