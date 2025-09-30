

وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 20 عنصرا خلال محاولة فاشلة لاستعادة نقطة تمركز كانت قد استولت عليها القوات الروسية.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة، في أغسطس 2025، تمكنت سرية هجومية تحت قيادة ماكسيم زامورين من التمركز في نقطة التمركز والبدء في الدفاع عنها، وبعد بضع ساعات، حاول الجيش الأوكراني استعادة المواقع التي كان قد خسرها سابقا.

وجاء في البيان: "نتيجة للإجراءات المنسقة، تمكنت السرية تحت القيادة المختصة للملازم أول زامورين من صد الهجوم، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 عنصرا من الجيش الأوكراني خلال المعركة، قتل الملازم أول بنفسه خمسة من أفراد الجيش الأوكراني".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 70 عسكريا في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لروسيا اليوم.

وألحقت وحدات تجمع قوات "زاباد" الغرب، الروسية، خسائر في القوات الأوكرانية تصل إلى 220 عسكريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وحسنت وحدات تجمع قوات "يوغ" الجنوب مواقعها على طول خط المواجهة، وكبدت قوات كييف خسائر تقدر بنحو 290 عسكريا.

وأعلنت الوزارة، أن وحدات تجمع قوات "زاباد" الغرب الروسية سيطرت على بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.