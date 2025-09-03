بمشاهد للأسرى.. حماس تحذّر إسرائيل من توسيع عملياتها في غزة- فيديو

وكالات

حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن قراره بتوسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة ستكون له تداعيات على الجنود والأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة.

وقالت القسام في تسجيل مصور قصير نشر عبر تطبيق "تليجرام" باللغتين العربية والعبرية اليوم، إن إسرائيل ستدفع ثمن أي تصعيد إضافي، مشيرة إلى أن ذلك قد يطال الجنود والأسري على حد سواء.

وظهر في الفيديو عدد من الأسري، من بينهم شخص يضع يديه على وجهه وهو يبكي.

كتائب القسام للجيش الإسرائيلي: ستدفعون ثمن توسيع عملياتكم بمقتل جنودكم وأسراكم pic.twitter.com/EJmN4Y0ux1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 3, 2025

وفي وقت سابق، أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقامة الإسلامية "حماس"، إطلاق سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على عملية عربات جدعون 2 الإسرائيلية.

وقال قيادي القسام، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، الأربعاء، إن "باكورة عملياتنا كانت في حي الزيتون وجباليا بعد ساعات من إعلان العدو إطلاق علميته، وشاهدو عيانا جاهزية مجاهدينا وما هذا إلا غيض من فيض ما ينتظره في غزة".

وشدد القيادي القسّامي، على أن "كما أفشلت (حجارة داود) عربات جدعون بإقرار الاحتلال ستحمل (عصا موسى) المعجزات".