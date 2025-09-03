حماس: ما زلنا بانتظار رد إسرائيل على مقترح الوسطاء

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنها تنتظر رد إسرائيل على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها لصفقة شاملة يطلق بموجبها جميع الأسرى مقابل أسرى فلسطينيين ضمن اتفاق ينهي الحرب.

وجددت حماس في بيان لها اليوم، تأكيدها على الاستعداد الكامل لإتمام صفقة شاملة تتضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وفتح المعابر وبدء عملية الإعمار، وعلى تشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة جميع شؤون غزة.

وذكرت القناة 13 العبرية نقلا عن مصدر مطلع، أمس الثلاثاء، أن وزير الشؤون الاستراتيجية، رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض رون ديرمر، نصح الوسطاء بعد الالتفات إلى التصريحات العلنية في إسرائيل بشأن صفقة شاملة، مؤكدا أن تل أبيب لا تستبعد التوصل إلى اتفاق جزئي.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن تصريحات ديرمر بعثت الوسطاء على التفاؤل بشأن استمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة.

وفي أغسطس الماضي ردّت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بالإيجاب على المقترح الذي قدّمه الوسطاء، لكن إسرائيل لا تزال تماطل في تسليم رد رسمي إلى الوسطاء، وسط حملة ترويج يقودها وزراء إسرائيليون متطرفون بعدم إمكانية قبول صفقة جزئية.