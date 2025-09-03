مسؤول أمريكي: لن نشارك في مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده سبتمبر الجاري

وكالات

قال موقع "واللا" العبرية نقلا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، الأربعاء، إن واشنطن ستقاطع مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك الشهر الجاري.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الولايات المتحدة تركّز على الدبلوماسية الجادة "وليس المؤتمرات المرتجلة المنفصلة عن الواقع"، مشددا على أن "هذه الأعمال (المؤتمر) لا قيمة لها في أحسن الأحوال بل إنها ضارة في أسوئها".

وأشار المسؤول، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصف الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية بأنه "صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر 2023 (عملية طوفان الأقصى) ومكافأة على الإرهاب".

وأضاف روبيو: "حركة المقاومة الفلسطينية حماس رحّبت علنا بالخطوة الفرنسية، وهذا يدعو الجميع إلى إعادة النظر"، وفق تعبيره.

وفي ما يخص مسألة عدم منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس، أوضح المسؤول أنه وفقا للقانون الأمريكي "يجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وضع حد لتمجيد الإرهاب والتحريض، قبل أن تعتبرهما واشنطن شريكين جادّين في السلام".

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرار الولايات المتحدة بعدم منح التأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين واصفا إياه بأنه "غير مقبول"، داعيا الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها.

وذكر ماكرون، أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث من المقرر أن يترأسا مؤتمر حل الدولتين في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري.