إعلان

إسرائيل: إحباط محاولة لاغتيال بن غفير من قِبل حماس

04:25 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

إيتمار بن غفير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال جهاز الشاباك الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، إنه اعتقل خلية تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس خططت لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وأشارت القناة 12 العبرية نقلا عن البيان، إلى أن محاولة الاغتيال كان من المقرر أن تتم عبر طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات.

وذكر الشاباك، أنه بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ألقى القبض على خلية تابعة لحماس في منطقة الخليل خلال الأسابيع الأخيرة، مشتبها في أنها عملت تحت قيادة حماس في تركيا من أجل اغتيال بن غفير.

وأوضح أن المشتبه بهم الزعومين، اشتروا طائرات مسيرة لتحميلها بالمتفجرات تمهيدا لاستخدامها في الهجوم، غير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادرتها أثناء حملة الاعقتالات، ولا يزال التحقيق جاريا.

وعبّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عن شكره للأجهزة الأمنية لإحباطها محاولة اغتياله، مضيفا "لقد حاولت حماس اغتيالي 5 مرات لكنها فشلت، سأواصل سياسة الحزم والمطالبة بانتصار كامل في غزة ومحو حماس من على الخريطة"، وفق تعبيره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيتمار بن غفير اغتيال بن غفير إسرائيل حركة حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ