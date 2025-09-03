إسرائيل: إحباط محاولة لاغتيال بن غفير من قِبل حماس

وكالات

قال جهاز الشاباك الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، إنه اعتقل خلية تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس خططت لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وأشارت القناة 12 العبرية نقلا عن البيان، إلى أن محاولة الاغتيال كان من المقرر أن تتم عبر طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات.

وذكر الشاباك، أنه بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ألقى القبض على خلية تابعة لحماس في منطقة الخليل خلال الأسابيع الأخيرة، مشتبها في أنها عملت تحت قيادة حماس في تركيا من أجل اغتيال بن غفير.

وأوضح أن المشتبه بهم الزعومين، اشتروا طائرات مسيرة لتحميلها بالمتفجرات تمهيدا لاستخدامها في الهجوم، غير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادرتها أثناء حملة الاعقتالات، ولا يزال التحقيق جاريا.

وعبّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عن شكره للأجهزة الأمنية لإحباطها محاولة اغتياله، مضيفا "لقد حاولت حماس اغتيالي 5 مرات لكنها فشلت، سأواصل سياسة الحزم والمطالبة بانتصار كامل في غزة ومحو حماس من على الخريطة"، وفق تعبيره.