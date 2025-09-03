وكالات



قدّم رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، اليوم الأربعاء، دفاعه في الدعوى القضائية التي رفعها ضده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية تصريحات اتهمه فيها بإقامة علاقات مع قطر.



وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن فريق محامين بقيادة جيورا إردينست وألموغ جيل-أور وإيلان ستيرنبرغ، تولى مهمة الدفاع عن غولان، الذي طالب برفض الدعوى نهائيًا، معتبرًا أنها "أمر حظر نشر يهدف إلى منع أي نقاش علني حول علاقات نتنياهو مع قطر".



وأشار غولان إلى أن هذه الدعوى تضاف إلى سلسلة دعاوى رفعها نتنياهو ضد شخصيات وجهت له اتهامات مماثلة، معتبرًا أن الهدف منها "إسكات الانتقادات العامة والحد من النقاش السياسي".



وفي إطار الإجراءات، أعلن غولان أنه سيطالب بالكشف عن مصادر تمويل نتنياهو وحزب "الليكود" في الحملات الانتخابية الأخيرة، بالإضافة إلى تفاصيل الحسابات المصرفية والأصول داخل إسرائيل وخارجها لنتنياهو وأفراد عائلته، وتتعلق، من بين أمور أخرى، بشقة في إنجلترا اشتراها نجل نتنياهو، الذي استخدم هوية مزيفة لهذا الغرض، وكذلك سجلات الاجتماعات مع المسؤولين القطريين خلال العقد الماضي، وما يرتبط بقضية عُرفت إعلاميًا باسم "قطر جيت".



وشددت مذكرة الدفاع على وجود "مزاعم خطيرة" بشأن تعامل نتنياهو ومكتبه مع قطر، تضمنت معلومات عن تحويل أموال مشبوهة، وأصول مملوكة لعائلته".



وقال غولان في ختام تصريحاته: "نتنياهو يخشى كشف علاقاته مع قطر للجمهور، وهذه الدعوى محاولة لإسكات النقاش العام حول واحدة من أخطر القضايا الأمنية في تاريخ إسرائيل. لن نتراجع، وسنطالب بالكشف عن جميع الوثائق والشهادات أمام المحكمة ليعرف المواطنون الحقيقة".