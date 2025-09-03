إعلان

الإمارات تحذر إسرائيل: ضم الضفة "خط أحمر" يهدد اتفاقيات التطبيع

02:26 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الامارات واسرائيل

أبوظبي

حذّرت الإمارات إسرائيل من أن أي محاولة لضم الضفة الغربية تُعد "خطًا أحمر"، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستقوّض بشكل خطير روح اتفاقيات أبراهام التي أفضت إلى تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مسؤولين إماراتيين قولهم إن الإمارات تدعو إسرائيل إلى تعليق أي خطط للضم، مشددين على أنه لا يمكن السماح للمتطرفين بفرض سياسات إقليمية تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

من جانبها، قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا نسيبة في تصريح لرويترز: "منذ البداية، رأينا الاتفاقيات وسيلة تمكّننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة لإقامة دولة مستقلة. كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم."

ويشير ضم الضفة الغربية إلى خطط إسرائيلية لضم أجزاء من هذه المنطقة الفلسطينية الواقعة شرق نهر الأردن، والتي تعتبرها إسرائيل مناطق استراتيجية. ويواجه هذا التوجه معارضة فلسطينية وعربية ودولية واسعة، باعتباره خطوة تقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

يُذكر أن قرار ضم أراضٍ في الضفة الغربية شكّل أحد المحاور الرئيسية لاتفاقيات أبراهام، الموقعة في أغسطس 2020 برعاية الولايات المتحدة، حيث أكدت الإمارات آنذاك دعمها للحل السلمي ورفضها لأي خطوات أحادية الجانب تمس الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

الإمارات إسرائيل ضم الضفة اتفاقيات التطبيع أبوظبي
