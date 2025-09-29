مذكرة سرّية تثير الغضب في إسرائيل: الجيش يقاتل في غزة بلا رؤية سياسية

وكالات

حذر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الهجوم العسكري على غزة، مؤكدًا أن عملية "عربات جدعون 2" التي أطلقها الجيش في قطاع غزة تفتقر لنهاية سياسية وتعرّض حياة الأسرى والجنود للخطر، وفق ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية.

وقالت القناة 13، إن زامير سلم نتنياهو مذكرة سرية مباشرة، جاء فيها أن "مقاتلي الجيش الإسرائيلي يعودون إلى المواقع نفسها من دون هدف سياسي".

وأضاف زامير في رسالته السرية الموجهة لرئيس الوزراء: "الإجراءات العملياتية تعرض الأسرى للخطر، ووضعهم يتدهور"، مؤكدًا أن "كل عملية تحتاج إلى نهاية سياسية، ولا وجود لنهاية سياسية في مدينة غزة"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأقرّ متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بوجود المذكرة، واصفًا إياها بأنها "بالغة السرية والحساسية"، مشيرًا إلى أنها سُلّمت مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها، محذرًا من أن "تسريب محتواها إلى جهات غير مخوّلة يعد خرقًا لأمن الدولة".

وأثار التقرير موجة غضب بين عائلات الجنود الإسرائيليين في غزة، إذ قالوا في تصريحات للقناة 13 إنهم شعروا بالصدمة والذعر مما ورد فيه.

وأوضحوا: "وفقًا لتصريحات رئيس الأركان نفسه، فإنه يزج بأبنائنا للموت والإصابة بلا جدوى. حياة أبنائنا ليست رخيصة"، مؤكدين أن "الوقت قد حان لكي يتكاتف أهالي الجنود لوقف هذه الحرب العبثية".