نتنياهو: السلطة الفلسطينية لن يكون لها دور في مستقبل غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن يكون لها دور في الحكم المستقبلي لغزة دون تحول "جذري".

وقال نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض: "أقدر موقفك الحازم بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن يكون لها أي دور على الإطلاق في غزة دون الخضوع لتحول جذري وحقيقي".

وزعم نتنياهو: "لن يُفاجئك أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين لا يثقون بأن السلطة الفلسطينية ستُغير موقفها، مضيفًا: "ولكن بدلًا من انتظار هذا التحول المُعجز، تُقدم خطتك مسارًا عمليًا وواقعيًا للمضي قدمًا في غزة خلال السنوات القادمة، حيث ستُدار غزة - لا من قِبل حماس ولا من قِبل السلطة الفلسطينية - بل من قِبل أولئك الملتزمين بسلام حقيقي مع إسرائيل."

وتدعو خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة إلى تشكيل هيئة انتقالية لحكم غزة بينما تستكمل السلطة الفلسطينية "برنامج الإصلاح"، بحسب شبكة CNN.

ومع ذلك، فإن الخطة لا تستبعد دور السلطة الفلسطينية في الحكم المستقبلي، بل تنص بدلاً من ذلك على: "بينما يتقدم إعادة تطوير غزة وعندما يتم تنفيذ برنامج الإصلاح الفلسطيني بأمانة، فقد تكون الظروف مواتية أخيرًا لمسار موثوق به نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما ندرك أنه تطلعات الشعب الفلسطيني".

وتستبعد الخطة المكونة من 20 نقطة تدخل حركة حماس في مستقبل غزة.