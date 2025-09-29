ترامب تحدث مع أمير قطر قبل لقاء نتنياهو

وكالات

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وقت سابق اليوم، قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض، وفق ما أفادت شبكة CNN.

كما زار مستشار قطري البيت الأبيض قبيل اجتماع حاسم بين ترامب ونتنياهو، بحسب مصدرين مطلعين على الأمر.

ولعبت قطر دورًا حاسمًا في التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من أن هذه الجهود تعرضت لضربة بعد ما نفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد تُمثّل استضافة البيت الأبيض للمستشار القطري خطوةً مهمةً في سعي إدارة ترامب للدفع بخطتها المكونة من 21 نقطةً لإنهاء الحرب في غزة، مع اقترابها من عامها الثاني. وقد تُمثّل هذه الزيارة محاولةً لضمان استمرار الإدارة في الضغط على نتنياهو للموافقة على صفقةٍ لإنهاء الحرب، بحسب الشبكة الأمريكية.

ورغم ذلك، أبدى البيت الأبيض تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق.