أعلنت كاي ترامب، حفيدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دخولها عالم الأعمال عبر إطلاق أول مشروع تجاري في مجال الأزياء، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بعد أن جرى تصوير الحملة الدعائية في ساحات البيت الأبيض.

كاي، البالغة من العمر 18 عاماً والمولودة عام 2007، كشفت عن علامتها التي تحمل اسمها، وطرحت أولى منتجاتها من الملابس الشبابية، مثل القمصان والسويتشيرتات، بأسعار تتراوح بين 100 و130 دولاراً للقطعة.

وقد ظهرت في الصور الرسمية مرتدية بعض التصاميم، ورافقت جدها ترامب خلال الحملة الترويجية.

وأثار ظهورها الدعائي من خلفية البيت الأبيض انتقادات قوية في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث اعتبر معارضون أن الأمر يمثل خلطاً بين الرمزية الوطنية والمصالح التجارية الخاصة.

في المقابل، يرى مؤيدوها أن المبادرة تعكس روح ريادة الأعمال لدى الجيل الجديد من عائلة ترامب، وأنها مشروع شخصي لا يتجاوز هذا الإطار.

وتُعرف كاي بظهورها في مناسبات عائلية عامة ومشاركتها في أنشطة رياضية مع جدها، مثل بطولة Ryder Cup للجولف، إضافة إلى حضورها المتنامي على منصات التواصل الاجتماعي التي تستثمرها في بناء صورتها كوجه شبابي للعائلة.

ويأتي هذا المشروع امتداداً لإرث عائلة ترامب في الجمع بين السياسة والأعمال؛ إذ أطلق الرئيس الأمريكي مشاريع عقارية وإعلامية بارزة، فيما أسست إيفانكا ترامب علامتها للأزياء قبل إغلاقها عام 2018 تحت ضغط الجدل السياسي، بينما واصل أبناء ترامب الآخرين نشاطاتهم التجارية والإعلامية.