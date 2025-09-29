إعلان

بعد الحكم بسجنه.. ساركوزي يتعهد: لن أطلب العفو وسأثبت براءتي

كتب : مصراوي

01:39 م 29/09/2025

نيكولا ساركوزي

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أنه لا ينتظر "على الإطلاق" أي عفو رئاسي عقب الحكم الصادر بسجنه خمس سنوات في قضية التمويل الليبي غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2007، مشدداً على أنه سيواصل جهوده لإثبات "نزاهته".

وكانت محكمة في باريس قد أصدرت، يوم الخميس، حكماً يقضي بسجن ساركوزي بعد أن خلصت إلى أنه سمح لمقربين منه بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من أجل الحصول على أموال غير مشروعة لدعم حملته الانتخابية.

وفي حوار مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية نُشر الأحد، رد ساركوزي بالنفي على سؤال حول ما إذا كان يتوقع عفواً من الرئيس إيمانويل ماكرون، موضحاً أن "العفو يفترض قبول الحكم والاعتراف بالذنب، وهو ما لن أفعله أبداً لأنني لم أرتكب أي خطأ"، مضيفاً: "سأواصل القتال حتى النهاية لإثبات نزاهتي... وسأنتصر".

ويُذكر أن العفو الرئاسي لا يُطبَّق إلا بعد صدور حكم نهائي قابل للتنفيذ، وهو ما لا ينطبق حالياً في ظل إعلان ساركوزي عزمه استئناف الحكم.

