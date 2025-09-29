تايبيه- (د ب أ)

عثر رجال الإنقاذ في تايوان، اليوم الاثنين، على جثة رجل في قرية دونجفو بمقاطعة هوالين، لترتفع بذلك حصيلة القتلى المؤكدين لإعصار "راجاسا" المدمر إلى 18 قتيلا، بحسب ما ذكره مركز عمليات الطوارئ المركزي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الاثنين، بأنه لا يزال هناك سبعة أشخاص في عداد المفقودين، بينما أصيب 107 آخرون في أنحاء البلاد.

وعثر الجنود على جثة الرجل أثناء القيام بعمليات بحث على طول الساحل بالقرب من منطقة كالوتونج، على بعد نحو سبعة كيلومترات من شارع فوزو الذي شهد وقوع الفيضانات في جوانجفو، وهي إحدى أكثر المناطق تضررا، إثر هطول أمطار غزيرة وفيضان بحيرة "ماتايان كريك" الحاجزة، ما تسبب في وقوع فيضانات هائلة الأسبوع الماضي.

وذكرت السلطات أن الجثة كانت متحللة بقدر كبير، ولم يتسن التعرف عليها بصورة فورية.