

وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تكون غزة تحت سيطرة الناس الذين يعيشون في القطاع.

أضاف فانس: "أعتقد أن الرئيس ترامب كان واضحا جدا، فهو يريد في الواقع أن تكون غزة تحت سيطرة الناس الذين يعيشون هناك".

وتابع: "ترامب يريد أن تكون الضفة الغربية تحت سيطرة الناس الذين يعيشون هناك، ويريد تفكيك الشبكات الإرهابية حول إسرائيل".

في وقت سابق، لمح الرئيس الأمريكي إلى احتمال حصول اختراق بشأن أزمة الشرق الأوسط، والحرب على غزة، مؤكدا أن "الجميع مستعد لشيء لافت"، وذلك عشية زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض، والذي قال إنه والرئيس الأمريكي، يتفقان بشأن الأمور الجوهرية، لا على كل شيء.

والتقى نتنياهو مساء الأحد في نيويورك، كلا من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، لردم الخلافات بين إسرائيل وواشنطن، بشأن خطة غزة، وفقا لروسيا اليوم.