

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مضيفا أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية.

وتم اعتراض الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون باتجاه وسط إسرائيل.

يأتي هذا بينما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل رصدت تقدما ملحوظا في قدرات الحوثيين العسكرية، لا سيما الدفاعية منها.

وأضافت الصحيفة: "في الأشهر الأخيرة، رصدت المؤسسة الأمنية تقدما ملحوظا في قدرات الحوثيين في اليمن، سواء في التصنيع الذاتي للطائرات المسيرة والصواريخ المتطورة بعيدة المدى، بالاعتماد على المعرفة الإيرانية وبمساعدة مهندسين محليين، أو في استخدام الأنفاق لإنتاجها وتخزينها".

تابعت: "رصد الجيش الإسرائيلي تقدما في نموذج الدفاع الذاتي لصالح الحوثيين، من خلال إنشاء مصانع في باطن الأرض، في مناطق نائية، ومشاريع سرية".

في المقابل، أنشأت شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي وحدتين جديدتين لمواجهة تحدّي الحوثيين.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله: "لا نريد أن نصل إلى وضع يمتلك فيه الحوثيون يوماً ما آلاف الصواريخ الدقيقة، ما يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل".

ويهاجم الحوثيون منذ 2023 إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفناً يقولون إنها مرتبطة بها أو متجهة نحوها.

وترد إسرائيل بقصف أهداف للحوثيين، شملت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء، في مناطق سيطرتهم في اليمن، وفقا للعربية.