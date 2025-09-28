حماس: لم يصلنا أي مقترح بشكل رسمي حتى الآن

وكالات

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، تلقيهم أي مقترح أمريكي للتفاوض من قبل الوسطاء، بشأن وقف إطلاق النار في غزة بشكل رسمي حتى الوقت الحالي.

وقال بدران خلال تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، إن ثوابت حماس واضحة في التفاوض ولا يوجد مطالب خاصة ولكن الهدف هو مصلحة الشعب الفلسطيني، مضيفًا: "مطالبنا وطنية تتم بالتشاور التام مع الفصائل الفلسطينية وحريصون على وقف الحرب".

وأوضح عضو المكتب السياسي، أن مستقبل غزة بعد الحرب شأن فلسطيني داخلي ولا يحق لأحد تقرير مصيره، رفضًا تولى بلير إدارة حكم غزة.

وأضاف : "لابد من وقف الحرب بشكل واضح وتام وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، ونحن منفتحون على كل الأفكار والمقترحات بدون التنازل عن ثوابتنا الوطنية، وحقنا في المقاومة ضد الاحتلال مشروع ويتوافق مع القانون الدولي".

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، إلى أن المقاومة تواجه ترسانة عسكرية جبارة وإجرامية بسلاح بسيط يستخدمه مقاتلو لها، لافتًا إلى أن سلاح المقاومة ذريعة يستخدمها الاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على غزة والدليل الضفة.

يرى بدران خطاب رئيس السلطة محمود عباس أمام الأمم المتحدة، أنه مخيب للآمال، قائلاً "كنا نتوقع منه خطابا مختلفا بعد موجة الاعتراف بدولة فلسطينية".

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس، "أنهم طلبوا لقاء رسميا ثنائيا مع حركة فتح للحوار حول القضايا الوطنية الحساسة، لكنهم لم يتلقوا ردا للجلوس معا من أجل التوافق الوطني".