مشاهد لهجوم المقاومة على موقع عسكري إسرائيلي في غزة

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الأحد، مشاهد لإغارة مقاتليها على موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة خانيونس في أغسطس الماضي.

وقالت القسام، إن فصيل مشاة من مقلتيها اقتحم الموقع واستهدف واستهدف عددا من دبابات "ميركافا 4" بعبوات شواظ والعمل الفدائي وقذائف "الياسين 105".

وأشارت القسام، إلى أن قوة الإسناد القريب استهدفت عددا من المنازل المحيطة التي يتحصن بها جنود الاحتلال الإسرائيلي بـ6 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات، قبل أن يقتحم بعض المقاتلين المنازل ويقضوا على عدد من الجنود الإسرائيليين من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.

في أثناء ذلك، قصف مقاتلو القسام محيط الموقع بقذائف الهاون لمنع قدوم أي إمدادات أو دعم إسرائيلي وتأمين انسحاب مقاتلي القسام من الموقع.

ومع وصول قوة الإنقاذ الإسرائيلية، قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح.

كتائب القسام تبث مشاهد قالت إنها لجانب من الإغارة على موقع مستحدث لجيش الاحتلال جنوب شرق مدينة خان يونس في أغسطس الماضي pic.twitter.com/E2iMmPlRoQ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 28, 2025

ووصفت هيئة البث العبرية، الهجوم بأنه "حدث غير مسبوق" بعد نحو عامين من الحرب، مشيرة إلى أن ما بين 14 إلى 20 مقاتلا من القسام خرجوا من فتحة نفق وهاجموا الموقع العسكري الإسرائيلي في خانيونس.

وذكرت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بمقاتلات ودبابات لصد "الهجوم المنظم"، لافتة إلى أن التقديرات العسكرية تشير إلى أن المقاتلين الفلسطينيين أرادوا التسلل للموقع وربما أسروا جنود.