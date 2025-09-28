واشنطن بوست: ترامب يحضر الاجتماع العسكري الغامض يوم الثلاثاء

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر حضور الاجتماع المرتقب لمئات الضباط والموظفين العسكريين في كوانتيكو بولاية فرجينيا، الذي دعا له وزير الدفاع بيت هيجسيث الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حضور ترامب يضيف مخاوف أمنية جديدة إلى الاجتماع الغامض غير المسبوق تقريبا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، انها تلقت وثيقة تخطيطية تفيد بأن "لقد تلقينا تأكيدا من البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب سيحضر الآن اجتماع الثلاثاء". وذكرت أن مكاتب وزارة الحرب الأمريكية تلقت إشعارا يؤكد أن "القرار سيغير بشكل كبير الوضع الأمني" لاجتماع الثلاثاء.

وفي الأسبوع الماضي، استدعى وزير الدفاع بيت هيجسيث مئات من كبار القادة العسكريين إلى الاجتماع دون إبداء أي مبرر، ما أثار قلق المدعوين والمسؤولين في البنتاجون من أنه جمعهم لإبلاغهم بعمليات تسريح جماعي أو تخفيض رتب.

وبحسب "واشنطن بوست"، تشير التقديرات إلى أن تكلفة نقل وإقامة جميع القادة العسكريين بمن فيهم القادمون من الشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي، ستبلغ ملايين الدولارات.