"انهيارات أرضية وإغلاق مطارات".. العاصفة بوالوي تضرب وسط الفيتنام

(أ د ب)

ضربت العاصفة الطبيعية بوالوي وسط فيتنام، اليوم الأحد، مسببة غارات وانهيارات أرضية وإغلاق بعض المطارات، بعدما تسببت في مقتل 11 شخصًا في الفلبين، وذلك وفقًا لو سائل إعلامية فيتنامية.

وأكدت التقارير الإعلامية، أن العاصفة تحركت بسرعة غير معتادة، إلى اليابسة مساء اليوم في وسط فيتنام الأحد، قبل أن ترتفع تدريجيا.

ومع ذلك، كانت المفاجأة قد حدثت بالفعل في مناطق الجنوب، حيث تم توفير فيضانات في مدينة دا نانج الساحلي أمس السبت.

وحذر خبراء الأرصاد في فيتنام من أن العاصفة قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وأمواج يصل ارتفاعها إلى مترين على الساحل.