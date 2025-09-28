ستارمر يناشد حزب العمال دعمه في مواجهة حزب الإصلاح

لندن (د ب أ)

ناشد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، حزب العمال أن يمنحه مساحة لقيادة الحزب في "معركة حياتنا" ضد حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، الحزب اليميني الشعبوي بقيادة نايجل فاراج.

واعترف رئيس الوزراء، بإحباط الشعب بسبب الوقت الذي استغرقه تحقيق التغيير الذي صوت المواطنون من أجله في الفوز الساحق في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا).

لكن ستارمر أصر على أنه يمكنه تغيير الوضع، ودعا حزب العمال إلى إنهاء "التفكر الذاتي" و"التأمل الذاتي المفرط" مع تزايد التكهنات حول منصبه.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) في بدء مؤتمر لحزب العمال في ليفربول، قال ستارمر، إن هناك "الكثير من العمل الجاد الذي يتعين على إدارته القيام به" لتحقيق التغيير الذي وعد به عندما حقق الفوز الانتخابي العام الماضي.