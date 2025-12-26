زيلينسكي يعلن اعتزامه القيام بزيارة وشيكة لترامب

كييف- (د ب أ)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتزامه القيام بزيارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصتي "تيليجرام" و"إكس" اليوم الجمعة: "اتفقنا على عقد اجتماع على أعلى مستوى – مع الرئيس ترامب في المستقبل القريب".

وأوضح زيلينسكي أن هذا الإعلان جاء بعد أن أطلعه رستم عمروف، كبير المفاوضين الأوكرانيين في محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب التي بدأتها روسيا قبل نحو أربع سنوات، على أحدث اتصالاته مع الجانب الأمريكي، وأضاف: "يمكن تقرير الكثير من الأمور قبل حلول العام الجديد".

ونقلت صحيفة "كييف بوست" عن مصادر دبلوماسية أن اللقاء قد يتم في 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مقر إقامة ترامب بمارالاجو في ولاية فلوريدا.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا المستمر منذ نحو أربع سنوات في الأسابيع الأخيرة، حيث يسعى ترامب إلى إنهاء الحرب، فيما أجرى فريقه التفاوضي المكون من المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، محادثات مكثفة مع المفاوضين الأوكرانيين، كما تحدث زيلينسكي هاتفيا مع ويتكوف وكوشنر أمس الخميس.

وخلال هذا الشهر، انتقلت الجهود الدبلوماسية لمدة يومين إلى برلين بمشاركة الأوروبيين، فيما جرت اتصالات روسية-أمريكية لإشراك موسكو في العملية.

وكان زيلينسكي قد كشف في عيد الميلاد (الكريسماس) عن خطة سلام من 20 نقطة بعد أن ظلت سرية لفترة طويلة، وتشمل ضمانات أمنية لأوكرانيا مشابهة لبند الدفاع المشترك في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولا تزال ردود موسكو على المفاوضات في مختلف المواقع فاترة، فيما يبقى الخلاف الرئيسي حول مطالبة روسيا بضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك اللتين لم تسيطر عليهما بالكامل في إقليم دونباس ، في حين تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عنهما وترفض الانسحاب منهما.