روسيا ترجئ أول إطلاق لصاروخ جديد في ظل مشروع بيتيريك

دبي- (د ب أ)

أرجأت روسيا وكازاخستان أول عملية إطلاق في إطار مشروعهما الفضائي المشترك بيتيريك، لتؤجل إطلاق الصاروخ الروسي "سويز 5" لإجراء فحوصات إضافية.

وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في منشور عبر تطبيق تليجرام إن الإطلاق تأجل لإجراء فحوصات إضافية على الأنظمة الموجودة على متن الصاروخ والمعدات الأرضية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أن برنامج بيتيريك في مراحله النهائية وتهدف الاختبارات الإضافية إلى تهيئة ظروف مثالية لتكون أول عملية إطلاق آمنة وناجحة.

ومن المقرر إطلاق "سويز 5 " بحلول نهاية العام من مجمع بيتيريك وهي منشأة جديدة في قاعدة بايكونور كوزمودروم التي كانت موقع الإطلاق الفضائي الرئيسي لروسيا منذ عقود. وتم وضع البرنامج ليكون منافسا لشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك.

وتأخر تطوير الصاروخ الجديد عن المقرر لسنوات، حيث تعرقلت الجهود بسبب العقوبات التي فرضت أول مرة بعدما ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم في 2014 ولاحقا جرى توسيعها بسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.