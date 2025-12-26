برلين- (د ب أ)

دعا رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي المحافظ في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى مشاركة جنود ألمان تحت العلم الأوروبي في تأمين حل سلمي محتمل في أوكرانيا.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "أتمنى أن أرى جنودا يحملون العلم الأوروبي على الزي العسكري، يعملون مع أصدقائنا الأوكرانيين لتأمين السلام"، وأضاف في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا يمكن أن نتوقع بجدية أن يقوم ترامب وحده بتأمين حل السلام بجنود أمريكيين. وإذا تحدثنا عن قوات أوروبية، فلا يمكن أن تبقى ألمانيا خارج المعادلة".

وشدد فيبر على أن أوروبا يجب أن تتحمل المسؤولية عن أمن أوكرانيا، قائلا: "بعد اتفاق لوقف إطلاق النار أو اتفاق سلام، يجب أن يرفرف العلم الأوروبي على خط الأمن".

وتواصل أوكرانيا منذ نحو أربع سنوات صد الهجوم العسكري الروسي، ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة على مستويات مختلفة، لا يلوح في الأفق أي نهاية للحرب.

وأعرب فيبر عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار، قائلا: "بوتين يضللنا. حتى اليوم يجلس في الكرملين ويستمتع بانقسام الغرب وتنازعه"، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل عشرات الآلاف من الجنود الشباب إلى الموت، وقال: "لا أرى أن بوتين يسلك طريق السلام"، موضحا أن السلام لن يتحقق إلا إذا أظهر الأوروبيون القوة وتحدثوا بصوت واحد، مشددا على ضرورة أن يدرك بوتين أنه لن يحقق أهدافه الحربية.

وقال فيبر: "أوروبا تقف عارية في عالم بارد مليء بالعواصف"، داعيا في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي إلى وضع استراتيجية أمنية جديدة لمواجهة ابتعاد واشنطن عن أوروبا، وأضاف: "عام 2025 هو عام مفصلي في التاريخ، وهذا ما تظهره أيضا استراتيجية الأمن التي أعلنها دونالد ترامب... يجب أن نتوقف عن صياغة سياستنا بناء على أوراق واشنطن.. علينا أن نكتب استراتيجيتنا الأمنية الخاصة، وأن نعيد النظر في هيكل أوروبا، وأن نتصرف في النهاية بثقة".