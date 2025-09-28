تل أبيب (د ب أ)

كشف نحو نصف عدد زوجات جنود الاحتياط الإسرائيليين، عن تضرر علاقتهن بسبب خدمة أزواجهن في الاحتياط خلال حرب غزة.

كما أقر نحو ثلث الزوجات (بنسبة 34%)، أن هذا الضرر دفعهن للتفكير في الانفصال أو الطلاق، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية، بأن ذلك جاء في تقرير خاص نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، بشأن "التأثير الواقع على خدمة جنود الاحتياط خلال حرب (السيوف الحديدية) فيما يتعلق بعائلات الجنود من حيث الضرر الذي لحق بعلاقتهم الزوجية، والحالة النفسية للأطفال، وتلقي المساعدة".

وتشير نتائج المكتب المركزي للإحصاء إلى أنه كلما زاد عدد أيام خدمة جنود الاحتياط، زادت نسبة زوجات جنود الاحتياط اللاتي يبلغن عن وجود ضرر في علاقتهن الزوجية.