أنقرة - (د ب أ)

انتقدت وزارة الخارجية التركية الأنشطة غير المصرح بها لسفينة ترفع العلم النرويجي، بناء على قرار اتخذته إدارة الجزء الجنوبي من قبرص من جانب واحد، في محيط الجزيرة.

وجاء ذلك فيما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الأحد، عن بيان نشره المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، أمس السبت، لدى إجابته على سؤال يتعلق بأنشطة سفينة تحمل اسم "رامفورم هايبرون" في جنوب جزيرة قبرص.

وشدد كتشالي على أن "القبارصة الأتراك هم أصحاب متساوون لجزيرة قبرص، ويتمتعون أيضا بحقوق متساوية في المناطق البحرية المحيطة بالجزيرة".

وأوضح أن "إدارة جنوب قبرص الرومية تمثل فقط القبارصة الروم في الجزيرة، ولا تملك أي سلطة للتصرف من جانب واحد نيابة عن القبارصة الأتراك فيما يخص محيط الجزيرة".

وفي هذا الصدد، أكد كتشالي على أن "الخارجية التركية تشاطر الآراء الواردة في بيان وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بشأن الأنشطة غير المصرح بها التي تقوم بها السفينة رامفورم هايبرون، التي تحمل علم النرويج في جنوب الجزيرة وفي الجرف القاري الذي يتمتع فيه القبارصة الأتراك بحقوق متساوية".

وعبر المتحدث "عن دعم تركيا للرد المشروع الذي أبدته سلطات جمهورية شمال قبرص التركية"، ودعا الأطراف المعنية الأخرى إلى "تشجيع الحوار والتعاون بدلا من دعم الموقف المتعنت لإدارة جنوب قبرص الرومية".

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلنت وزارة خارجية شمال قبرص التركية، في بيان لها، رصد أنشطة غير مصرح بها من قبل سفينة ترفع العلم النرويجي وتحمل اسم "رامفورم هايبرون"، في مناطق تراخيص الهيدروكربونات المخصصة لشركة البترول التركية "TPAO".