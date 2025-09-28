مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إطلاق نار في الولايات المتحدة



وكالات

أعلنت السلطات في مدينة ساوثبورت بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، جراء إطلاق للنار استهدف حانة شاطئية.

أوضحت المتحدثة باسم المدينة تشي آن كيتشام، أن الحادث وقع في حوض اليخوت بمدينة ساوثبورت عندما أطلق شخص على متن قارب قادم عبر نهر "كيب فير" النار باتجاه حانة خارجية تعرف باسم American Fish Company، قبل أن يواصل القارب مساره عبر الممر المائي الساحلي.

أكدت السلطات، أنها تحتجز شخصا موضع اهتمام على ذمة التحقيق، في حين لم تعلن بعد هوية مطلق النار أو دوافعه.

ونشرت بلدية ساوثبورت عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك تحذيرا للسكان في وقت متأخر من مساء السبت بشأن وجود "مطلق نار نشط"، داعية إلى تجنب المنطقة والبقاء في المنازل حتى إشعار آخر، وفقا لروسيا اليوم.

وتعد ساوثبورت مدينة ساحلية صغيرة تقع قرب مصب نهر "كيب فير" ويبلغ عدد سكانها نحو 4300 نسمة.

الحادث ما زال قيد المتابعة، ومن المتوقع صدور بيانات إضافية من السلطات خلال الساعات المقبلة.