حاكمة أوريجون: ترامب يسيء استخدام سلطته بإرسال قوات إلى بورتلاند



وكالات

قالت حاكمة ولاية أوريجون تينا كوتيك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسيء استخدام سلطته بإرساله قوات إلى بورتلاند.

وأشارت كوتيك في تصريحاتها للصحفيين، أن المدينة بخير تماما ولا يوجد فيها أي نشاط يستدعي الاستنفار الأمني والعسكري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، إنه سيرسل قوات إلى بورتلاند، "بالقوة الكاملة إذا لزم الأمر" للتعامل مع "الإرهابيين المحليين" بينما يوسع عمليات انتشاره إلى المزيد من المدن الأمريكية.

وأعلن ترامب قراره على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يوجه وزارة الدفاع إلى "توفير جميع القوات الضرورية لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب".

وقال ترامب إن القرار ضروري لحماية مرافق إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، التي زعم أنها "تحت الحصار من هجوم من قبل أنتيفا، وغيرهم من الإرهابيين المحليين"، وفقا لروسيا اليوم.