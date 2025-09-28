إعلان

حاكمة أوريجون: ترامب يسيء استخدام سلطته بإرسال قوات إلى بورتلاند

كتب : مصراوي

03:31 ص 28/09/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت حاكمة ولاية أوريجون تينا كوتيك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسيء استخدام سلطته بإرساله قوات إلى بورتلاند.

وأشارت كوتيك في تصريحاتها للصحفيين، أن المدينة بخير تماما ولا يوجد فيها أي نشاط يستدعي الاستنفار الأمني والعسكري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، إنه سيرسل قوات إلى بورتلاند، "بالقوة الكاملة إذا لزم الأمر" للتعامل مع "الإرهابيين المحليين" بينما يوسع عمليات انتشاره إلى المزيد من المدن الأمريكية.

وأعلن ترامب قراره على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يوجه وزارة الدفاع إلى "توفير جميع القوات الضرورية لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب".

وقال ترامب إن القرار ضروري لحماية مرافق إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، التي زعم أنها "تحت الحصار من هجوم من قبل أنتيفا، وغيرهم من الإرهابيين المحليين"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب إرسال قوات إلى بورتلاند حاكمة أوريجون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: لماذا الخوف من علاء عبد الفتاح؟.. القانون كفيل بمنع تجاوزاته
وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب
لأول مرة.. إسرائيل تروي كيف وصلت إلى نصر الله في مخبئه - فيديو وصور
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين