

وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أحدا لم يعد يراهن على عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022، معتبرا أن التعويل على ذلك سيكون عمىً سياسيا وفشلا تاما في فهم ما يجري على الأرض.

قال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "كما تعلمون، فيما يتعلق بحدود عام 2022، أظن أنه أمر لم يعد أحد يُعول عليه، لأن الرهان على العودة إلى هذه الحدود يُعدّ عمىً سياسيا وعدم فهم كامل لما يحدث".

أضاف: "روسيا تدافع عن مصالحها المشروعة، وعن الحقوق المشروعة للناس الذين أعلنتهم النازيّة في كييف بعد استيلائها على السلطة عبر انقلاب دولة بأنهم إرهابيون ولا بشر وكائنات دون البشر".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في وقت سابق، عقب لقائه مع فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، أن لدى أوكرانيا فرصة للعودة إلى حدود عام 2022 بدعم من أوروبا والناتو.

وقد أعرب زيلينسكي نفسه في وقت لاحق عن دهشته من تصريح الرئيس الأمريكي، وفقا لروسيا اليوم.

من جانبه، رجّح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما أليكسي تشيبا أن ترامب يسعى لتحقيق مكاسب سياسية شخصية من هذا التصريح، وليس لتغيير موقفه تجاه كييف.

بدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بـ"الخاطئ" الادعاء بأن القوات الأوكرانية قادرة على استعادة شيء ما، مؤكدا أن أوضاع أوكرانيا في ميدان المعركة ستسوء فقط.

وذكّر بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض مرارا حلا يأخذ في الحسبان الأسباب الجذرية للنزاع في أوكرانيا سلميا، لكن أوروبا والولايات المتحدة ردتا برفض قاس.