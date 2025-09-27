هآرتس: حماس وافقت مبدئيًا على خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

وكالات

قالت مصادر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن حركة حماس وافقت مبدئيًا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وتتضمن الخطة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وكجزء من الصفقة، سيتعين على إسرائيل التخلي عن أي خطط لضم قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

وذكرت المصادر، أن قطر لعبت دورًا في إقناع حماس بالموافقة على إطار الاتفاق، ويأمل ترامب في الانتهاء منه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يلتقيان يوم الاثنين.

ووفقًا لـ"هآرتس"، فإنه حتى نهاية يونيو، كانت إسرائيل تحتجز 289 فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، و59 آخرين يقضون أحكامًا بالسجن لأكثر من 30 عامًا. وتحتجز إسرائيل 1407 أسرى فلسطينيين صدرت بحقهم أحكام، إلى جانب نحو 2500 معتقل لا تزال محاكماتهم جارية، ونحو 2300 معتقل من سكان غزة، بعضهم شارك في هجمات 7 أكتوبر 2023.

وتدعو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة والتي تشمل 21 نقطة، إلى الإفراج عن كل الأسرى لدى حماس خلال 48 ساعة من توقيع الاتفاق، مقابل السحب التدريجي للقوات الإسرائيلية، بحسب شبكة سي.إن.إن.

وتردد أنه جرى طرح الخطة خلال اجتماع ترامب الأخير مع القادة العرب ومن المتوقع أن تتم مناقشته في اجتماعه المقبل مع نتنياهو.