

برلين- (د ب أ)

لا يزال ركاب مطار العاصمة الألمانية برلين يعانون حتى خلال العطلة الأسبوعية من التأثيرات الناجمة عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أحد أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

ويأتي ذلك بسبب استمرار تعطل النظام الخاص بخدمة الركاب ومعالجة الأمتعة بعد مضي أسبوع على وقوع الهجوم السيبراني، الأمر الذي يضطر معه الركاب إلى توقع الانتظار لفترات طويلة.

وقال متحدث باسم المطار قبل ظهر اليوم السبت:" إننا نخرج خطوة بخطوة من وضعية الأزمة".

وبحسب إدارة المطار، من المتوقع وصول عدد ركاب المطار اليوم إلى قرابة 72 ألف شخص، مقابل 90 ألف و500 شخص أمس الجمعة.

وكانت شركة "كولينز ايروسبيس" لخدمات المطارات تعرضت لهجوم إلكتروني يوم الجمعة قبل الماضي من الأسبوع الماضي، وأثر ذلك على عدة مطارات في أوروبا. وقد شلّ الهجوم الأنظمة الإلكترونية في مطار العاصمة الألمانية التي تُستخدم لخدمة الركاب ومعالجة الأمتعة.

وتأثرت بهذا الهجوم على سبيل المثال مكاتب تسجيل الوصول، غير أن مطار برلين أفاد بأن الركاب ما زال بإمكانهم استخدام محطات الخدمة الذاتية العاملة في المطار. كما يمكن للركاب في أغلب الأحوال تسليم الأمتعة عبر آلات الخدمة الذاتية.

ووفقًا للمتحدث باسم المطار، يعمل الآن 20 خبيرًا في تكنولوجيا المعلومات من شركة "كولينز" على مدار الساعة لإعادة تشغيل الأنظمة، مشيرا إلى أنه تم تشغيل نظام بديل مؤقت لمعالجة الأمتعة. ومع ذلك، لا يزال عدد من المسافرين يضطرون إلى الانتظار بسبب عدم تسلم حقائبهم.

وأضاف المتحدث أن هناك مسافرين يحاولون الآن أخذ حقائب السفر المسجلة معهم عبر نقطة التفتيش الأمني، وأوضح: "لا يمكن الاحتفاظ بالحقائب مع المسافر، فهذا غير مسموح به".