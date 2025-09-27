إعلان

طائرات أوكرانية تقصف محطة ضخ نفط في منطقة تشوفاشيا الروسية

كتب : مصراوي

01:04 م 27/09/2025

طائرة بدون طيار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


موسكو- (د ب أ)

ألحقت طائرات بدون طيار أطلقتها القوات الأوكرانية أضرارا بمحطة ضخ نفط في منطقة تشوفاشيا الروسية على نهر الفولجا، مما تسبب في أضرار محدودة فقط، طبقا لما أعلنه حاكم المنطقة أوليج نيكولاييف اليوم السبت.

وأضاف نيكولاييف أنه على الرغم من توقف العمل في الموقع، لم يصب أحد بأذى في الهجوم. وأضاف أن الهجوم استهدف مستوطنة كونار، على بعد حوالي 60 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الإقليمية تشيبوكساري.

يشار إلى أن محطة الضخ هي جزء من خط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط غربا.

وتشن أوكرانيا هجمات بشكل متزايد على صناعة النفط الروسية بهدف تعطيل الإمدادات للجيش والسكان وأيضا بهدف تقليص العائدات الأجنبية التي تجنيها موسكو من خلال الصادرات.

وشنت القوات الروسية غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرات بدون طيار القوات الأوكرانية نهر الفولجا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البداية 7 أكتوبر.. باسم يوسف رسميًا على شبكة قنوات ON