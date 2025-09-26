الشرع: رفع العقوبات عن سوريا ليست غاية بل وسيلة لخدمة الشعب

وكالات

قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن رفع العقوبات عن سوريا ليست غاية بل وسيلة لخدمة الشعب وتطوير البنية التحتية.

وأضاف الشرع، خلال تصريحات إعلامية الجمعة، "التقيت بعظماء العالم وساسته في نيويورك، وسعينا للبحث مع كل دولة اجتمعنا معها على مبدأ مصالح الدولتين".

وأكد الرئيس السوري، أن حوارته مع قادة الدول، أشار إلى رفض دعوات تقسيم سوريا والإصرار على وحدتها، مشددًا "أن وحدة الشعب واجب لا مفر منه وأساس لإعادة بنائها تحت ظل القانون".

وفي سياق منفصل، وأكدت مصادر مطلعة، لوكالة رويترز، أن جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل واجهت عقبة في اللحظة الأخيرة بسبب مطلب إسرائيل السماح لها بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء بجنوب سوريا.



وفقًا للتقرير المنشور اليوم الجمعة، كان الاتفاق السوري الإسرائيلي، يهدف إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل محافظة السويداء، بسبب الأحداث الطائفي التي وقعت في يوليو الماضي وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص من الدروز.



وطالبت إسرائيل، خلال المفاوضات فتح ممر بري إلى السويداء للحصول على المساعدات، لكن سوريا رفضت الطلب باعتباره انتهاكا لسيادتها.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين ومصدر سوري ومصدر في واشنطن مطلع على المحادثات، أعادت إسرائيل تقديم هذا الطلب في مرحلة متأخرة من المحادثات، الأمر الذي أعاق خطط الإعلان عن اتفاق هذا الأسبوع.