مطار برلين يواصل مواجهة تداعيات الهجوم الإلكتروني

برلين- (د ب أ)

لا يزال مطار برلين-براندنبورج، المطار الرئيسي في العاصمة الألمانية، يعاني من تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أحد أنظمة تكنولوجيا المعلومات فيه، وسط توقعات باستمرار الاضطرابات لعدة أيام مقبلة.

وقال متحدث باسم المطار اليوم الجمعة إنه من المرجح أن تستمر "المشكلة الأساسية الفعلية" لأيام أخرى، ما يعني احتمال حدوث تأخيرات وإلغاءات لبعض الرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفا أنه لا يمكنه حاليا تحديد موعد لحل الأزمة بشكل نهائي.

وأضاف المتحدث أنه تم بالفعل اليوم الجمعة إلغاء عدد من الرحلات الجوية، من بينها ثلاث رحلات وصول وثلاث رحلات مغادرة، ولم يستبعد إلغاء المزيد من الرحلات على مدار اليوم.

ويعاني المطار من شلل في أنظمة مناولة الركاب والأمتعة، إلا أن الوضع بدأ يستقر نسبيا بفضل اعتماد الموظفين على إجراءات بديلة، واستعانة شركات الطيران وشركات المناولة بأنظمتها وأجهزتها الخاصة لتخفيف حدة الأزمة، بحسب بياناتها.

ووصل إلى المطار حاليا 12 موظفا من شركة "كولينز إيروسبيس" لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتي استهدفها الهجوم الإلكتروني، حيث يعملون على إعادة تثبيت الأجهزة المصابة وإعادة تشغيل الأنظمة في أسرع وقت ممكن، بحسب المتحدث.

وكان الهجوم قد وقع مساء الجمعة الماضية، متسببا في تعطيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمطارات، ولم يقتصر تأثيره على برلين فقط، بل شمل أيضا مطارات بروكسل ودبلن وهيثرو في لندن.

ولم تتضرر مطارات ألمانية رئيسية أخرى لم بالهجوم. وفي بريطانيا ألقت الشرطة القبض على مشتبه به على خلفية الهجوم، قبل أن يتم الإفراج عنه بشروط.