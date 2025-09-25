القسام تستهدف دبابة "ميركافا" وتعلن سقوط قتلى وجرحى إسرائيليون

وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية في محيط المستشفى الأردني بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة بقذيفتي "الياسين 105"، مؤكدة أن طاقم الدبابة وقع بين قتلى وجرحى.

وأكدت القسام، خلال بيان لها اليوم الخميس، رفضها بشكل قاطع كلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الأمم المتحدة، لافتة إلى "أنها تتوافق مع الرواية الإسرائيلية الزائفة التي تحاول تشويه المقاومة عبر اتهامها باستهداف المدنيين".

وأضافت حماس: "نعتبر تأكيد رئيس السلطة أن الحركة لن يكون لها دور في الحكم تعديًا على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واختيار من يحكمه وخضوعًا لإملاءات خارجية".

كما أكدت حماس، أنه "لا يمكن المساس بسلاح المقاومة ما استمر الاحتلال ونستنكر مطالبة رئيس السلطة بتسليمه".