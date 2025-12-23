ترامب: أمريكا ستحتفظ لنفسها بالنفط الذي تمت مصادرته من ناقلات فنزويلية



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستحتفظ لنفسها بالنفط الذي تمت مصادرته من ناقلات فنزويلية في المياه الدولية.

وبرر الرئيس الأمريكي خلال تصريحات للصحفيين في فلوريدا، هذا القرار بأنه يأتي من ضمن جهود مكافحة التهريب وتهريب المخدرات.

وأعلن ترامب، أن بلاده ستبدأ قريبا عملية برية في فنزويلا، وأن واشنطن تريد توجيه ضربات أوسع ضد عصابات المخدرات بأمريكا اللاتينية لا تقتصر على فنزويلا فقط.

وزعم ترامب، أن "نسبة المخدرات القادمة من البحر انخفضت بنسبة تزيد على 96%"، قائلا: "سنفعل الشيء ذاته على اليابسة، وسيكون الأمر أسهل وأسرع"، وفقا لروسيا اليوم.