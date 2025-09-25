إعلان

مستشار ترامب: نزع السلاح في لبنان خطاً أحمر

كتب : مصراوي

09:17 م 25/09/2025

مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسعد بولس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية، أن المطلوب لحل وإنهاء الحرب في قطاع غزة، هو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة فوراً وبشكل كامل.

وقال بولس خلال تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتبر نزع السلاح في لبنان "خطاً أحمر"، مشدداً على أن هذا الإجراء يجب أن يشمل ليس فقط حزب الله، وإنما جميع المنظمات وفي مختلف المناطق اللبنانية.

وأضاف أن واشنطن تدعم حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، لافتاً إلى استمرار المساعدات السنوية المقدمة للجيش اللبناني ضمن إطار دعم الولايات المتحدة له.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب الحرب في قطاع غزة الأسرى الإسرائيليين الولايات المتحدة لبنان نزع السلاح في لبنان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا