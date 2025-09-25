مستشار ترامب: نزع السلاح في لبنان خطاً أحمر

وكالات

أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية، أن المطلوب لحل وإنهاء الحرب في قطاع غزة، هو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة فوراً وبشكل كامل.

وقال بولس خلال تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتبر نزع السلاح في لبنان "خطاً أحمر"، مشدداً على أن هذا الإجراء يجب أن يشمل ليس فقط حزب الله، وإنما جميع المنظمات وفي مختلف المناطق اللبنانية.

وأضاف أن واشنطن تدعم حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، لافتاً إلى استمرار المساعدات السنوية المقدمة للجيش اللبناني ضمن إطار دعم الولايات المتحدة له.