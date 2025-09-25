أهالي جنود إسرائيليين: لن نسمح بعد الآن بإرسال أبنائنا للموت في غزة

وكالات

أكد أهالي جنود إسرائيليين يقاتلون في قطاع غزة، الخميس، أنهم لن يسمحوا بعد الآن بإرسال أبنائهم للموت في حرب سياسية.

وقال أهالي الجنود الإسرائيليين، إنهم سيحاربون من أجل حياة أولادهم كما لم يقاتل أحد من قبل، مؤكدين على ضرورة أن تنتهي هذه الحرب السياسية.

وأوضح أهالي الجنود الإسرائيليين، أن هذا إنذار أخير لصناع القرار، مشيرين إلى أنهم سيخرجون الثلاثاء إلى الشارع دفاعا عن حياة أولادهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهديها استهدفوا جرافتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف الياسين 105 شمال شرق حي الشيخ رضوان يوم 22 سبتمبر الجاري.

وأشارت القسام أيضا، إلى أن مجاهديها استهدفوا الثلاثاء عربة للمستعربين بعبوة أرضية بحي الشيخ رضوان ما أدى لمقتل من بداخلها.